Bolu’nun Pamukkalesi cazibe merkezi oldu

"Bolu'nunPamukkalesi" olarak adlandırılan şifalı suyunun yanı sıra orman içinde yer alması dolayısıyla ziyaretçilerine eşsiz manzara sunan Akkayalar Travertenleri, kentin çekim merkezlerinden biri oldu. Yaklaşık 250 metre uzunluğa ve 40 metre yüksekliğe sahip, gerek serinlemek gerekse de şifa bulmak için kullanılan 2 havuz barındıran Akkayalar Travertenleri, orman içinde yer oluşu nedeniyle piknik yapmak isteyenler tarafından da tercih ediliyor. Sedef, egzama gibi deri hastalıkları olan vatandaşlar da bölgeyi ziyaret ederek hastalıklarına şifa arıyor.