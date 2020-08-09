Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta: Kafama ve yüzüme yumruk attı

Diş hekimi Ali Yiğit Demirci, 1,5 yıl önce kliniğine gelen Ali Osman Gülgör'den implant tedavisi için 40 bin lira istedi. Tedaviyi kabul eden Gülgör'e, implantlar ameliyatla yerleştirildi. Dişlerinin kırılmaya başladığını iddia eden Gülgör, bir süre sonra Demirci'yi arayarak, zirkon kaplama yerine metal destekli porselen kaplama yapılmasını ve aradaki fiyat farkının da kendisine iade edilmesini istedi. Demirci ise tedavinin başarılı geçtiğini, sona yaklaşıldığını, geri dönülemeyeceğini belirterek, tedaviyi devam ettirdi. Zirkon kaplamaların da takılması ile tedavisi tamamlanan Gülgör, 40 bin lirayı ödedi.



Ali Osman Gülgör, daha sonra diş hekimini arayarak, tedavisinin daha ucuza mal edilebileceğini, kendisinden fazla para alınarak, dolandırıldığını öne sürüp, iddiaya göre, tehditler savurdu. Gülgör, durumu tüketici mahkemesine taşıdı ve Demirci hakkında şikayetçi oldu. Dava sürerken, Ali Yiğit Demirci'nin Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerindeki kliniğine 6 Ağustos günü giden Gülgör, iddiaya göre, Demirci'yi darbederek tehditler savurdu. Diş hekimi Demirci ve Gülgör, polis merkezine giderek, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Diş hekimi Ali Yiğit Demirci'yi darbetmediğini öne süren Ali Osman Gülgör, asıl darbedilen ve mağdur olan tarafın kendisi olduğunu kaydetti. Darbetmek amacıyla kliniğe gitmediğini, sadece konuşmak için gittiğini anlatan Gülgör, "Kapıyı açar açmaz 'Senin ne işin var burada? Zaten mahkemeye verdin beni' diyerek üzerime saldırdı. Kafama ve yüzüme yumruk attı. Kafamdaki şişlik hala geçmedi" dedi.

Ali Yiğit Demirci hakkında şikayetçi olduğunu da anlatan Ali Osman Gülgör, olayın ardından aldığı darp raporuyla ikinci defa mahkemeye başvurduğunu kaydetti.