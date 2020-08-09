Doğu bebeğe umut ol

Ankara'da yaşayan ve ticaretle uğraşan Çetin ve Şive Ülker çiftinin 1 yaşındaki oğulları Doğu, ölümcül bir kas hastalığı olan SMA TİP 1'le mücadele ediyor. 4 aylıkken tanı konan Doğu'nun yaşıtları gibi hareket edebilmesi için yardıma ihtiyacı var. Doğu'nun fazla zamanı olmadığını belirten anne Şive Ülker "Ülkemizde bir ilaç var, Allah devletimizden razı olsun, onu sürekli kullanıyoruz. Ama Amerika'da farklı bir yöntemle hastalığın seyri çok daha hızlı değişiyor. Oğlum 2 yaşına gelmeden o tedavi yöntemi uygulanması gerekli. Zamanımız çok az ama imkanımız yok. Ben bir anne olarak çaresiz kaldım. Oğlumun her geçen gün ölüme yaklaştığını bilmek çok üzücü. Yetkililerden, yardımseverlerden bize el atmalarını bekliyorum" dedi. Doğu'nun tedavisi için 2.4 milyon dolar gerekiyor.