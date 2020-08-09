“Doktor ihmali yüzünden bebeğimiz öldü”

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum sancısı olmasına rağmen eve gönderilen annenin bebeği karnında öldü. Zafer Alkan (34) doğum sancıları artan eşi Selda Alkan'ı(28) 27 Temmuz'da hastaneye götürdü. Doktor bebeğin 37 haftalık olduğunu ve ciğerlerinin henüz gelişmediği için doğduktan sonra kuvözde kalacağını belirterek 10 gün sonrası için randevu verdi. İddiaya göre ilaç verip, sancıyı dindirmek için de anneye iğne yaptı. İki gün sonra tekrar rahatsızlanan anneye aynı hastanede bu kez başka bir doktor, çocuğun 39 haftalık olduğunu, herhangi bir problemi olmadığını ve ilaçları kullanmamasını söyledi. Anneye 10 gün sonrasına randevu veren doktor annenin sancılarını dindirmek için ise iğne verdi. Kurban Bayramı'nın son günü Selda Alkan'ın sancıları tekrar artınca hastaneye gitti. Yapılan muayenede erkek bebeğin anne karnında öldüğü belirlendi. Yaşananlara isyan eden Zafer Alkan "Eşimin sancısı olduğu için defalarca hastaneye getirdik ancak doğum yaptırmadılar. Üstüne iğneler yapıp ilaçlar yazdılar. Çocuğum ihmal kurbanı oldu" dedi.