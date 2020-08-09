En son nerede deprem oldu? 9 Ağustos Pazar 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Türkiye'de son dönemde etkisini gösteren irili ufaklı sarsıntılar vatandaşların tedirginliğine yol açarken, sarsıntıyı yaşayan pek çok kişi 'en son nerede deprem oldu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Hal böyle olunca; gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine çevriliyor! 9 Ağustos Pazar 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ! 9 AĞUSTOS 2020

Deprem Türkiye'nin ana gündem konularından biri. Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizin farklı noktalarından gelen deprem haberleri ardından gözler AFAD ve Kandilli'nin son depremler verilerine çevriliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlere ait verilere online sistem üzerinden erişilebiliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!