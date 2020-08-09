Gümüşhane’nin üçüzleri Recep, Tayip, Erdoğan

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaşayan Tarık ve Gülüşan Şen çifti, 6 ay önce dünyaya gelen üçüz bebeklerine "Recep", "Tayyip" ve "Erdoğan" isimlerini verdi. Üçüz bebekleri olacağını öğrendiğinde çok şaşırdığını anlatan Tarık Şen, "Eşimle 8 yıl önce evlendim ve iki çocuğumuz oldu. Üçüz çocuklarımız olacağını öğrendiğimizde ilk başta şaşkınlık yaşadık ama sonradan alıştık. Hem doğumdan önce hem de sonra zorlu bir süreç yaşadık. Çok şükür evlatlarımız sağlıklı şekilde dünyaya geldi" diye konuştu. AK Parti'de mahalle temsilcisi olarak görev alan Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirerek, "Allah onu başımızdan eksik etmesin. Eşimin de rızasıyla çocuklarımızın ismini Recep, Tayyip ve Erdoğan koyduk. Çok mutluyuz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmayı çok istediğinin altını çizen Şen, "O bir dünya lideri, Allah ondan razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi külliyeye davet etmesini ve çocuklarımızla anı fotoğrafı çekilmesini çok istiyoruz" ifadesini kullandı.

'HAYIRLI EVLAT OLSUNLAR'

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse ise, Şen çiftini evlerinde ziyaret ederk tebrik etti. Köse, "Bu bizim milletimizin, Gümüşhaneli, Kürtünlü hemşehrilerimizin Cumhurbaşkanımıza olan sevgilerini gösteriyor. Allah hem bu evlatlarımıza hem de Cumhurbaşkanımıza sağlıklı, uzun ömürler versin. Vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlat olarak büyümeyi nasip etsin" diye konuştu.