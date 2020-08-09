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Hem suçlu hem güçlü! Fazla yolcu alan şoförden küstah cevap...

'de Dikey Geçiş Sınavı (DGS) olması sebebiyle sabahın erken saatlerinde otobüslerde yoğunluk oluştu. Pandemi kuralları sebebiyle otobüs kooperatifi erken önlem almayınca, nefes alacak yer kalmadı. Vatandaşlar otobüs şoförüne sosyal mesafeyi korumadığı için tepki gösterdi. Şoförün tepki gösteren yolculara "İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz" şeklinde cevap vermesi ise 'bu kadarına da pes' dedirtti.

İHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 11:40 Son Güncelleme: 9.8.2020 11:43 ABONE OL
Hem suçlu hem güçlü! Fazla yolcu alan şoförden küstah cevap...

'de Gebze-İzmit arası sefer yapan 41 J 6006 plakalı halk otobüsünde, sabah saat 09.00 sıralarında DGS sebebiyle yoğunluk yaşandı.

Hem suçlu hem güçlü! Fazla yolcu alan şoförden küstah cevap...

İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü, otobüsün tıklım tıklım dolmasına rağmen yolcu almaya devam edince vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Hem suçlu hem güçlü! Fazla yolcu alan şoförden küstah cevap...

ŞOFÖRDEN KÜSTAH ÇIKIŞ

Sosyal mesafenin olmadığı ve nefes alacak yerin kalmadığı otobüste, vatandaşlar dip dibe yolculuk yapmak zorunda kaldı. İddiaya göre otobüs şoförü, vatandaşların tepkisi üzerine 'İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz' diyerek savunma yaptı.

Hem suçlu hem güçlü! Fazla yolcu alan şoförden küstah cevap...

Daha sonra vatandaşların tepkisinin devam etmesi üzerine otobüs şoförü bu kez de 'Ben size ne diyorum, siz bana ne diyorsunuz' dedi.

Hem suçlu hem güçlü! Fazla yolcu alan şoförden küstah cevap...

Vatandaşların sosyal mesafesiz bu yolculuğu yaklaşık 1 saat sürdü. O anlar ise halk otobüsünde yolculuk eden bir vatandaşın amatör kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Hem suçlu hem güçlü! Fazla yolcu alan şoförden küstah cevap...
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