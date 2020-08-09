Hindistan’a gitti peşinden en acı haber geldi

Karabük'ün Yenice ilçesinde 5 Ağustos'ta Saim Güler'in (62) kullandığı 14 KH 692 plakalı kamyon, Karabük-Zonguldak kara yolunun Kayadibi mevkisinde karşı yönden gelen Kemalcan Erdoğan (21) yönetimindeki 07 AKP 934 plakalı otomobille çarpışmış, otomobil sürücüsü ile kardeşi İlayda Erdoğan, kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Dün, kılınan namazın ardından anne ve çocuklarının cenazeleri, Osmanlı köyü Alibüyük Mahallesi'ndeki köy mezarlığında toprağa verildi. Acı haberi Hindistan'daki çalıştığı gemide alan baba Turan Erdoğan törende gözyaşlarına hakim olamadı.