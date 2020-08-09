Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İki değnekçi daha suçüstü yakalandı Değnekçilikten 14. defa gözaltına alındı

İki değnekçi daha suçüstü yakalandı Değnekçilikten 14. defa gözaltına alındı

’da iki değnekçi daha suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 13’ü “” olmak üzere toplamda 25 suç kaydı bulunan Savaş Ç., değnekçilik suçundan 14. defa yakalandı. O anlar polis kamerasına böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 9.8.2020 19:03 Son Güncelleme: 9.8.2020 19:14 ABONE OL
İki değnekçi daha suçüstü yakalandı Değnekçilikten 14. defa gözaltına alındı

İstanbul Polisi, Bakırköy'de korsan otoparkçılık yapan iki değnekçiyi daha suçüstü yakaladı. Savaş Ç. ve Nabijon E. isimli iki değnekçi gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Savaş Ç.'nin 13'ü "Korsan Otoparkçılık" olmak üzere toplamda 25 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İki değnekçi daha suçüstü yakalandı | Video

Suçüstü yakalanan iki şüpheli hakkında da 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem başlatıldığı vurgulandı. O anlar polis kamerasına böyle yansıdı.

Yemeğe gelen vatandaşlar şikayet edince... Değnekçiye Çamlıca Tepesi'nde gözaltı Değnekçi kameraya böyle yakalandı Değnekçilere operasyon

ARKADAŞINA GÖNDER
İki değnekçi daha suçüstü yakalandı Değnekçilikten 14. defa gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA