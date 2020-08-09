Ilgaz’ın zirvesinde 20 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor

Kastamonu'da yaşayan 58 yaşındaki Mehmet Sarıcıoğlu, Ilgaz Dağı'nın 2 bin 587 metre ile en yüksek noktası olan Büyük Hacet Tepesi'ne 2000'de metal direk dikerek Türk bayrağı astı. Sarıcıoğlu, kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman hasar gören bayrağı yenisiyle değiştiriyor. Direğin de eskimesi nedeniyle Sarıcıoğlu, 5 metre uzunluğundaki ağaç direği tepeye çıkardı. Otomobiliyle gidebildiği yere kadar giden Sarıcıoğlu, 5 metrelik direği omzunda zirveye taşırken, eşi Melike Semra da Türk bayrağını yaklaşık 2 kilometre yürüyerek tepeye ulaştırdı. Sarıcıoğlu ve eşi, tepede önce direği, ardından da Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi. Mehmet Sarıcıoğlu, 20 yıl önce Batı Karadeniz'in en yüksek tepesine Türk bayrağı astığını, 1-2 yıl aralıklarla bayrağı yenilediğini söyledi.Direkte de zamanla tahribat olduğunu anlatan Sarıcıoğlu, "Bu sene ağaç direk dikmek istedim. Arabamızın altı vurdu. Römorkla geliyorduk, römorku bırakmak zorunda kaldım. Arabamla yukarı çıkamadım ama Allah nasip etti, başardık bu işi" dedi. Sarıcıoğlu, tepede Türk bayrağını dalgalandırdığı için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Ne kadar mutlu olduğumu tarif etmem mümkün değil. Bayrağı brandadan yaptım. Yıldızını tanıdığım döşemeci arkadaşım vardı, ona diktirdim. Batı Karadeniz'in en yüksek noktasında bayrak dikip duygulanmamak elde değil. Ömrüm ve gücüm yettiği sürece bu bayrağı burada dalgalandırmak için elimden ne geliyorsa yapacağım" ifadesini kullandı.Melike Sarıcıoğlu da eşinin nerede bir bayrak görse selam durduğunu dile getirdi. Bayrağı asarken çok duygulandığını ifade eden Sarıcıoğlu, "Yıllarca bizi koruyan, Türkiye'nin batısında, doğusunda askerlik yaparken canını veren, yavrularını öksüz bırakan o güzel evlatlarımız aklıma geldi. Bayrak şehidimizin kanı, çocuklarımızın geleceğidir. Bayrak göklerden inmesin, ezan sesleri dinmesin" diye konuştu.