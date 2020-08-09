İnfitar Suresi Okunuşu - İnfitar Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali, Fazileti

Kur'an-ı Kerîm'in seksen ikinci, iniş sırasına göre ise seksen ikinci suredir. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan bu surede de diğer surelerde olduğu gibi çok önemli bilgiler yer almıştır. Mekke döneminde nazil olan ve 19 ayetten oluşan surede temel olarak kıyametten ve ahiret hayatından söz edilmiştir. İnfitar Suresi Arapça Türkçe okunuşu için ayrıntıları inceleyebilir, anlamı, meali ve fazileti hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

İnfitar Suresi Konusu

İnfitar Suresi 19 ayettir. Mekke devrinde nazil olan bu surede temel olarak kıyamet anında evrendeki değişimden söz edilmiştir. Bazı dehşet verici hallerden bahsedilirken, öldükten sonra dirilme, mahşer gününde hesaba çekilme konularından bahsedilmiştir. İtaatkâr kulların cennete varacakları, isyankarların ise gideceği cehennem gibi konular belirtilmiştir.

İnfitar Suresi Faziletleri

İnfitâr sûresinin fazileti hakkında rivayet edilen (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 229), "Kim İnfitâr sûresini okursa Allah onun için gökten inen her yağmur damlası ve her kabir sayısınca bir iyilik yazar" anlamındaki hadisin uydurma olduğu kabul edilmiştir (Muhammed b. Muhammed et-Trablusî, I, 1036).

İnfitar Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.İzessemaunfetaret.

2.Ve izelkevakibun teseret.

3.Ve izelbiharu fucciret.

4.Ve izelkuburu bu'siret.

5.'Alimet nefsun ma kaddemet ve ahharet.

6.Ya eyyuhel'insanu ma ğarreke birabbikelkeriymi.

7.Elleziy halekake fesevvake fe'adeleke.

8.Fiy eyyi suretin ma şae rekkebeke.

9.Kella bel tukezzibune biddiyni.

10.Ve inne 'aleykum lehafizıyne.

11.Kiramen katibiyne.

12.Ya'lemune ma tef'alune.

13.İnnel'ebrare lefiy na'ıymin.

14.Ve innelfuccare lefiy cahıymin.

15.Yasleneha yevmeddiyni.

16.Ve ma hum 'anha biğaibiyne.

17.Ve ma edrake ma yevmuddiyni.

18.Summe ma edrake ma yevmuddiyni.

19.Yevme la temliku nefsun linefsin şey'en vel'emru yevmeizin lillahi.

İnfitar Suresi Türkçe Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1.Gök yarıldığı zaman,

2.Yıldızlar saçıldığı zaman,

3.Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman,

4.Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman,

5.Herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek.

6, 7, 8.Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

9.Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz.

10, 11.Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır.

12.Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.

13.Şüphesiz, iyiler Naîm cennetindedirler.

14.Şüphesiz, günahkârlar da cehennemdedirler.

15.Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.

16.Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir.

17.Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?

18.Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?

19.O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk, yalnız Allah'ındır.

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