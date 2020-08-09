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İş yerinin önünde yetiştirdiği bitki çalındı, kameraları izleyince şok oldu!

'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bülent Sayılıkan isimli işletmecinin İş yerinin önünde yetiştirdiği 'sıkas' cinsi bitki, lüks araçla gelen 2 kişi tarafından çalındı. Sabah iş yerine geldiğinde bitkisini göremeyip kamera görüntülerini izleyen Sayılıkan, hırsızların lüks araçla geldiğini görünce gözlerine inanamadı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 10:12 Son Güncelleme: 9.8.2020 10:30 ABONE OL
İş yerinin önünde yetiştirdiği bitki çalındı, kameraları izleyince şok oldu!

'da, sokak kenarında duran 'sıkas' cinsi bitkiyi lüks araçla çalan 2 kişiyi gören iş yeri sahibi Bülent Sayılıkan, "Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince çok şaşırdım, 300-400 bin liralık arabayla gelip bitkimi çaldılar" dedi.

İş yerinin önünde yetiştirdiği bitki çalındı, kameraları izleyince şok oldu!

Olay, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahalllesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentte perde imalatı yapan Bülent Sayılıkan, iş yerinin önüne saksıda 'sıkas' cinsi 2 süs bitkisi koydu.

İş yerinin önünde yetiştirdiği bitki çalındı, kameraları izleyince şok oldu!

Sabah iş yerini açtığı sırada bitkilerinden birinin yerinde olmadığını fark eden Sayılıkan, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

İş yerinin önünde yetiştirdiği bitki çalındı, kameraları izleyince şok oldu!

"BÖYLESİNE İLK KEZ TANIK OLDUK"

Görüntülerde, kırmızı lüks bir otomobille sokağa gelen 2 şüphelinin bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra saksıyı aracın arka koltuğuna alarak gittiğini gördü.

İş yerinin önünde yetiştirdiği bitki çalındı, kameraları izleyince şok oldu!

Lüks araçla gelen kişileri görünce şaşırdığını söyleyen Sayılıkan, " Hırsızlık olaylarına alışkınız ancak, 300-400 bin liralık arabayla gelip saksıdaki bitkimizin çalınmasına ilk kez tanık olduk.

İş yerinin önünde yetiştirdiği bitki çalındı, kameraları izleyince şok oldu!

Kendi büyüttüğümüz bir süs bitkisiydi. Görüntülerdeki son model kırmızı aracı görünce şok oldum. Bunu satsalar ne kadar para edecek, biz sokağımız güzelleşsin diye koymuştuk" dedi.

İş yerinin önünde yetiştirdiği bitki çalındı, kameraları izleyince şok oldu!

Sayılıkan, hırsızlar hakkında polise şikayetçi olacağını belirtti.

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İş yerinin önünde yetiştirdiği bitki çalındı, kameraları izleyince şok oldu!
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