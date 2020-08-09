İstanbul'da iğrenç olay! Okul hademesi, tuvalette küçük çocuğu defalarca istismar etti

İstanbul Fatih'te okula giden 14 yaşındaki çocuk, okulda hademe olarak görev yapan şüphelinin mide bulandıran istismarına maruz kaldı. Defalarca tuvalette istismar edilen çocuk, bir de 'kimseye söyleme, seni öldürürüm' şeklindeki tehditlerle susturuldu. Her şeyi anlatan küçük çocuğun ifadesi ardından şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün cinsel istismar konulu yazısı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, 14 yaşındaki mağdur çocuğun ifadesine yer verildi. Mağdur ifadesinde, evvelce okuduğu okulda 33 yaşındaki şüpheli Refik Ö.'nün hademe olarak görev yaptığını, bir anda kendisine para vermeye başladığını, "Al bu parayı yoksa seni döverim, hocaya söylersen seni daha çok döverim" şeklinde tehditlerde bulunduğunu belirtti.

ÖĞRETMENİ İNANMAMIŞ



Şüphelinin kendisini tuvalette sıkıştırdığını, burada cinsel içerikli hareketlerde bulunduğunu, sarıldığını ve istismar ettiğini anlattı. Durumu öğretmenine anlattığını ancak kendisine inanmadığını, bu olayın geçen yıl birinci dönemde olduğunu ifade etti.

"KİMSEYE SÖYLEME, SENİ ÖLDÜRÜRÜM"



Aynı dönemde bir gün erkekler tuvaletine gittiğinde, Refik Ö.'nün tuvaleti temizlediğini gördüğünü, bu sırada yeniden kendisini cinsel olarak istismar ettiğini ve "Kimseye söylersen seni döverim, öldürürüm" dediğini belirtti. Şüphelinin bir iki sefer daha tuvalette sıkıştırdığını, elleriyle taciz ettiğini, her iki olayda da tişörtünü çıkarmaya çalıştığını belirterek şüpheliden şikayetçi oldu.

İddianamede, şüphelinin emniyetteki ifadesine de yer verildi. Şüpheli ifadesinde, atılı suçlamaları kabul etmedi.

Savcılıkça, mağdur ve şüpheli arasında herhangi bir husumet bulunmadığı, şüphelinin şehevi ve cinsel arzularını tatmin etmek maksadıyla devamlılık arz eden hareketler ile mağdura karşı cinsel istismarda bulunduğu kaydedildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK



Okul hademesi Refik Ö. hakkında 'Tehdit' ve 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçlarından ceza talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.