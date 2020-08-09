İstanbul'da insan kaçakçılarına operasyon! Şok evlerinden böyle kurtarıldılar!

İstanbul Polisi, kaçak göçmenlerin insan kaçakçıları tarafından yerleştirildikleri "Şok Evi" olarak adlandırılan dört adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ülkemize yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen ve 5'i 18 yaşından küçük olan Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen söz konusu adreslerde polisler tarafından gözaltına alındı ve kurtarıldı. Yanlarında insan tacirleri tarafından dağıtılan kumanyalar bulunan kaçak göçmenlerin insan kaçakçılarına "Avrupa'da yeni bir hayat" hayaliyle para ödemeleri yaptıkları ve "Sizi Avrupa ülkelerine göndereceğiz" denilerek söz konusu Şok Evleri'ne yerleştirildikleri iddia edildi. İki göçmen kaçakçısı organizatör de yakalanarak gözaltına alındı. Çetenin diğer üyelerinin ise arandığı belirtildi.

Şok evlerinden böyle kurtarıldılar | Video



ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLDİLER



Zeytinburnu İlçesi'nde da yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Toplamda gözaltına alınan 62 kaçak göçmenin tamamının ikamet izni veya pasaportlarının bulunmadığı belirlendi. 62 kaçak göçmen arasında bulunan ve terör örgütü DEAŞ ile irtibatları oldukları iddia edilen üç kaçak göçmenin ise "Ülkeye Giriş Yasağı" kaydıyla arandığı ortaya çıktı. Yakalanan ve kurtarılan kaçak göçmenler sınır dışı işlemlerinin devamı için İstanbul Emniyeti Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi ve ülkelerine geri gönderildi. Kaçak göçmenlerin Şok Evleri'nden çıkarıldıkları anlar polis kameralarına böyle yansıdı.