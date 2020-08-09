Kardeşler dehşet saçtı

Sakarya'da yaşayan Serkan Çiftçi (29) ile Merve Nimet Ş. (24) bir süre önce nişanlanıp daha sonra ayrıldı. Merve Nimet Ş. hayatını Hüseyin D. (26) ile birleştirmeye karar verdi. İkili için önceki gece nişan töreni düzenlendi.

NİŞAN TÖRENİNİ BASTI

Eski nişanlısının başkası ile nişanlandığını öğrenince kıskançlık krizine giren Serkan Çiftçi, merkez Erenler ilçesindeki Küpçüler Mahallesi'nde yapılan nişan törenini bastı. Yanında getirdiği tabancayı çıkaran Çiftçi, eski nişanlısı Merve Nimet Ş., annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. (46) ve genç kızın yeni nişanlısı Hüseyin D.'yi (26) vurdu. Çiftçi olay yerinden kaçarken yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayı öğrenen Serkan Çiftçi'nin evli ve 2 çocuk babası ağabeyi Mümin Çiftçi de olay yerine gitmek için otomobiliyle yola çıktı.

YOLDA ÇİFTE CİNAYET

Karasu çevreyolunun Erenler kesiminde bulunan üst geçit mevkiindeki ışıklarda duran Mümin Çiftçi, bu sırada ışıklarda duran araç sürücüsü Resul Ankıt (26) ile kendisine yol vermediği iddiasıyla tartıştı. Işıklardan hareket eden Mümin Çiftçi, bir süre sonra aracını yol ortasında durdurdu. Arkasından gelen Ankıt da durdu. Bu sırada üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Mümin Çiftçi, Resul Ankıt ile yanında bulunan arkadaşı Davut Bilgin'e (29) kurşun yağdırdı. Ankıt olay yerinde, Bilgin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yanındaki eşi ile birlikte kaçan Mümin Çiftçi, polis ekipleri tarafından kısa süren bir kovalamacanın ardından yakalandı. Nişan basıp 4 kişiyi yaralayan Serkan Çiftçi ise her yerde aranıyor.