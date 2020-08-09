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Konvoyu durdurup böyle ceza yazdılar

Polisi, bir asker uğurlama konvoyunu durdurdu. salgını tedbirlerine uymayan üç kişiye iki bin 700 lira idari para cezacı kesildi. O anlar polis kamerasına işte böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 9.8.2020 12:12 Son Güncelleme: 9.8.2020 12:13 ABONE OL
Konvoyu durdurup böyle ceza yazdılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Kasımpaşa-Hasdal Tüneli çıkışında bir asker uğurlama konvoyu olduğunu tespit etti. Konvoy, Turabi Baba Caddesi üzerinde polisler tarafından durduruldu.

Konvoyu durdurup böyle ceza yazdılar | Video


Konvoyda bulunan araç sürücüleri Sezer U., Kubilay A. ve Emre D. isimli üç kişiye Koronavirüs salgını tedbirlerine uymadıkları için "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda iki bin 700 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kamerasına işte böyle yansıdı.

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Konvoyu durdurup böyle ceza yazdılar
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