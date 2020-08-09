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Koronovirüslü 3 kişi denetimlerde yakalandı

'da polisin yaptığı denetimlerde Kovid 19 testleri pozitif çıktığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 11:55 ABONE OL
Koronovirüslü 3 kişi denetimlerde yakalandı

İstanbu Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentin bir çok noktasında denetim yapıldıı kaydedildi. Denetimlerde 45'i aranan kişi
ile 3'ü Kovid 19 testinden pozitif kaydı bulunan kişi olmak üzere toplam 99 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca yapılan aramalarda, 6 kilo 340,5 gram skunk, 737 gram eroin, 543 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 gram kubar, 1.9 gram taş kokain, 768 adet ecstasy hap, 46 sentetik ecza, 3 adet tabanca, 12 adet fişek, 1 adet kesici alet ele geçirildi. Öte yandan, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 240 TL ve bin 700 dolara da el konuldu.

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Koronovirüslü 3 kişi denetimlerde yakalandı
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