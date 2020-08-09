Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı: 9 Ağustos bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ülkemizin bazı bölgelerinde sıcak havalar hakim olurken bazı bölgelerinde ise sağanak yağış etkili oluyor. Hafta sonunu fırsat bilerek dışarı çıkmak isteyen vatandaşlar il il hava durumu raporuna bakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre özellikle kıyı ege ve Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bilgisine ulaşıldı. Buna göre; 9 Ağustos 2020 bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu ve Meteoroloji'den gelen son dakika sağanak yağış uyarısı…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM tarafından il il yapılan hava durumu uyarıları merak ediliyor. Hafta sonu plan yapanlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporunu dikkate alıyor. Son olarak MGM'den Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon gibi illerimize kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki bugün hava nasıl olacak?

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan en son yapılan hava durumu değerlendirmeleri…