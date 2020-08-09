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’den ve sağanak yağış uyarısı: 9 Ağustos bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

Genel Müdürlüğü’nden ve sağanak yağış uyarısı geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu yayınlandı. Hafta sonu dışarı çıkmadan önce vatandaşlar Meteoroloji’den gelen uyarıları dikkate alıyor. Yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının İç Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı. Buna göre; 9 Ağustos bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı…

Giriş Tarihi: 9.8.2020 08:41 Son Güncelleme: 9.8.2020 08:44 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı: 9 Ağustos bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

'den ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ülkemizin bazı bölgelerinde sıcak havalar hakim olurken bazı bölgelerinde ise sağanak yağış etkili oluyor. Hafta sonunu fırsat bilerek dışarı çıkmak isteyen vatandaşlar il il hava durumu raporuna bakıyor. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre özellikle kıyı ege ve Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bilgisine ulaşıldı. Buna göre; 9 Ağustos 2020 bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu ve Meteoroloji'den gelen son dakika sağanak yağış uyarısı…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM tarafından il il yapılan hava durumu uyarıları merak ediliyor. Hafta sonu plan yapanlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporunu dikkate alıyor. Son olarak MGM'den Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon gibi illerimize kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki bugün hava nasıl olacak?

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan en son yapılan hava durumu değerlendirmeleri…

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı: 9 Ağustos bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genlinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) ve Isparta'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı: 9 Ağustos bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı), Isparta'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı: 9 Ağustos bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Kütahya, Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli ve Uşak çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) ve Isparta'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı: 9 Ağustos bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!
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