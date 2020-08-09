Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı: 9 Ağustos bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ülkemizin bazı bölgelerinde sıcak havalar hakim olurken bazı bölgelerinde ise sağanak yağış etkili oluyor. Hafta sonunu fırsat bilerek dışarı çıkmak isteyen vatandaşlar il il hava durumu raporuna bakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre özellikle kıyı ege ve Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bilgisine ulaşıldı. Buna göre; 9 Ağustos 2020 bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu ve Meteoroloji'den gelen son dakika sağanak yağış uyarısı…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM tarafından il il yapılan hava durumu uyarıları merak ediliyor. Hafta sonu plan yapanlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporunu dikkate alıyor. Son olarak MGM'den Balıkesir, Bursa ve Kütahya çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon gibi illerimize kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki bugün hava nasıl olacak?
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan en son yapılan hava durumu değerlendirmeleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genlinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) ve Isparta'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı), Isparta'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Kütahya, Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli ve Uşak çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) ve Isparta'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
OSMANİYE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu