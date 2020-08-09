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Mitolojik adaya ziyaretçi akını başladı

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Mitolojik adaya ziyaretçi akını başladı
Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Giresun Adası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl, geçmiş yıllara göre yaklaşık bir ay gecikmeli olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Doğu Karadeniz'de üzerinde insanların yaşadığı tek ada olan Giresun Adası'na gelenler, Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi, şapel gibi tarihi kalıntıları inceleme imkanı buluyor. Ada, "Amazon kadınları", "Herkül'ün altın postu aramak için adaya gelmesi" gibi mitolojik hikayelere konu olmasıyla biliniyor. Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan adada karabatak ve martıların yuvaları ile üreme alanları gözlemlenebiliyor.
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Mitolojik adaya ziyaretçi akını başladı
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