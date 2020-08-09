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Özel hastanede cenazeler karıştı, aileler birbirine girdi

Skandal olay 'ın İskenderun ilçesindeki özel bir hastanede yaşandı. Babalarını kaybeden Behzat ile Fikret Şahin kardeşler, cenazeyi almak için hastaneye geldiklerinde büyük şok yaşadı. Babalarının cenazesinin yanlışlıkla başka bir aileye verildiğini ve defnediliğini öğrenen kardeşler, cenazeyi alan aile ile hastane önünde tartıştı. Cenazeyi alan aile ise kendilerini "babamıza çok benziyordu" sözleriyle savundu.

DHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 10:57 Son Güncelleme: 9.8.2020 11:04 ABONE OL
Özel hastanede cenazeler karıştı, aileler birbirine girdi

İlçede özel bir hastanede tedavi gören Mehmet Şahin, hayatını kaybedince morga alındı. Hastaneye gelip, cenazeyi almak isteyen Behzat ile Fikret Şahin, teslim alacakları cenazenin babalarına ait olmadığını görünce ikinci şoku yaşadı.

Özel hastanede cenazeler karıştı, aileler birbirine girdi

Yapılan araştırmada Mehmet Şahin'in cenazesinin aynı gün vefat eden ve morga konan Suriyeli Abdulkadir Cuma Burka'nın yakınları tarafından teslim alınarak Reyhanlı ilçesinde Suriyeliler mezarlığında defnedildiği anlaşıldı.

Özel hastanede cenazeler karıştı, aileler birbirine girdi

"BABAMIZA ÇOK BENZİYORDU" SAVUNMASI

Bu sırada Mehmet Şahin'in cenazesini yanlışlıkla aldıkları iddia edilen Suriyeli aile, hastaneye çağrıldı. İki aile, hastane önünde karşılaşınca tartışmaya başladı.

Özel hastanede cenazeler karıştı, aileler birbirine girdi

Burka ailesi, "Bize cenazeyi hastaneden biri teslim etti. Biz de baktığımızda boynunda ismi yazıyordu. Donmuş ve şişmişti babamıza çok benziyordu" ifadelerini kullandı.

Özel hastanede cenazeler karıştı, aileler birbirine girdi

Şahin ailesi Suriyeli ailenin Reyhanlı'ya defnettiği cenazenin, savcılık kararıyla mezardan çıkarılarak kendilerine getirilmesini istedi.

Özel hastanede cenazeler karıştı, aileler birbirine girdi

Savcılık kararıyla Reyhanlı'ya defnedilen Mehmet Şahin'in mezarı açıldı. Oğulları tarafından teşhis edilmesinin ardından Şahin'in cenazesi, mezardan çıkartılarak İskenderun'a getirildi.

Özel hastanede cenazeler karıştı, aileler birbirine girdi

Suriyeli Abdulkadir Cuma Burka'nın yakınları da kendi cenazelerini alarak defnedilmek üzere Reyhanlı'ya götürdü. Mehmet Şahin'in yakınları karışıklıktan dolayı hastane görevlileri hakkında hukuki işlem başlatacaklarını söyledi.

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Özel hastanede cenazeler karıştı, aileler birbirine girdi
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