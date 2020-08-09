Sidar bebek ailesinin mucizesi oldu

Siirt'te yaşayan Nurgül Toprak, hamilelikte yaşadığı problemler nedeniyle gelidiği Diyarbakır'daki Memorial Dicle Hastanesi'nde, acil sezaryene alındı. Doç. Dr. Ali Emre Tahaoğlu tarafından yapılan sezaryenle 400 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. 175 günlük doğan bebek için doktorlar "Yaşamaz" dedi. Nurgül ve Murat toprak ise bebeklerine 'dayanıklı, başarılı ve gayretli' anlamlarını taşıyan Sidar ismini verdi. Doğumunun ardından, Doç. Dr. Mehmet Şah İpek tarafından yoğun bakıma alınan Sidar'ı, annesi hiç yalnız bırakmadı.Büyük bir direnç gösteren Sidar ise 120 gün yoğun bakımda kaldı. Prematüre doğduğu için beyni su toplayan Sidar'ın, göz damarları da oluşmadığı ortaya çıktı. Bunlar için de 87 gün tedavi gördü. Yoğun bakımdan çıktıktan sonar da tedavisi devam eden Sidar'ın göz damarları da oluştu. Sidar, doğduktan 207 gün süren mücadeleyi kazanarak hayata tutundu ve ailesine kavuştu. Doç. Dr. Mehmet Şah İpek, "Prematüre doğduğu için yaşama şansı çok azdı. İnanılmaz bir şekilde direndi ve saat saat, gün gün yaşam savaşı verdi. Biz onun elini tuttukça o bize sarıldı ve sağlığına kavuştu" derken, bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Toprak Çifti, "Tek çaremiz etmekti. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Direndi ve yaşama tutundu. Mucize bebek diyorduk, hayatımızın da mucizesi oldu" dedi.