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Son dakika: Sarıyer 'nda otobüs yoldan çıktı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Sarıyer 'nda yolcu otobüsü yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti.

DHA
AA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 07:38 Son Güncelleme: 9.8.2020 07:57 ABONE OL
Son dakika: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi! İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre üst geçide çarptı.

İlk bilgilere göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı istikametine seyreden Metro Turizm'e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü, Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devamn ediyor.

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Son dakika: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı! Ölü ve yaralılar var
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