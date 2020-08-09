Son dakika: Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi! İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre üst geçide çarptı.

İlk bilgilere göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı istikametine seyreden Metro Turizm'e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü, Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devamn ediyor.