Sulama kanalına düşerek sürüklenen çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Olay, Halkapınar ilçesine bağlı İvriz Mahallesi İvriz Kaya Antı'nın bulunduğu pikniklik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte pikniğe giden 11 yaşındaki B.T.G., oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Suyun içinde çırpınmaya başlamayan küçük çocuk, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra elektrik santrali yükleme kapağı korkuluklarında görevliler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sudan çıkarıldıktan sonra bilinci kapalı olan ve kalbi durduğu anlaşılan küçük çocuğa ilk müdahale piknik alanında bulunan bir doktor tarafından yapıldı. Çocuklarının suya düştüğünü gören ailesi ve yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle devam edilen kalp masajı sonrası kalbi çalıştırılan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.