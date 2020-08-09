Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile açıklandı mı? 9 Ağustos 2020 Süper Loto canlı yayın izle ekranı!

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Süper Loto Çekilişi canlı yayın ile bugün gerçekleşiyor. Haftanın üç günü yapılan çekilişe bileti olan vatandaşlar şanslı numaraları bulup büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kurarken çekilişin yayınını naklen takip edebilmek için Milli Piyango canlı yayın araştırmasına başladı. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile açıklandı mı? İşte 9 Ağustos 2020 Süper Loto canlı yayın izle ekranı!
Şans oyunu severler bugün canlı yayın ile gerçekleşecek Süper Loto sonuçları sorgulamalarına başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar merak ediliyor. Haftanın üç günü oynanan oyunda buyük ikramiye ise 26.251.647 TL!
Süper Loto'da kazandıran numaraları www.millipiyangonline.com ve aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz. Çekilişin hemen ardından Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak ve sabah.com.tr'den takip edilebilecek.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!