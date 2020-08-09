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'nda hasta numarasıyla duygu sömürüsü kamerada

Beyoğlu, 'nda kendisine simitçi süsü veren bir kişi, yere düşüp bayılma numarası yaparak insanlardan para almaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü

DHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 10:19 Son Güncelleme: 9.8.2020 10:31 ABONE OL
Taksim Meydanı'nda hasta numarasıyla duygu sömürüsü kamerada

İnsanların kalabalık olduğu 'nda elinde bayat simitlerin olduğu tepsiyi taşıyan ve kendisine simit satarak geçimini sağlayan seyyar satıcı imajı veren bir kişi, yere düşerek bayılma numarası yapıp insanlara duygu sömürüsü yaptı.

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Taksim Meydanı'nda hasta numarasıyla duygu sömürüsü kamerada

KIRMIZI SIVI AKTI

İnsanların önünde kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı.

Taksim Meydanı'nda hasta numarasıyla duygu sömürüsü kamerada

Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı. Yere düşen kişinin yanına koşan 3 kadın, simitçiye yardım etti. Sonrasında ise kadınlardan bir tanesi yerde yatan kişiye bir miktar para verdi.

Taksim Meydanı'nda hasta numarasıyla duygu sömürüsü kamerada

10 DAKİKA SONRA AYNI OYUNU TEKRARLADI

Para aldıktan sonra bulunduğu yerden kalkan kişi, 10 dakika sonra İstiklal Caddesi'nde aynı oyunu tekrarladı.

Taksim Meydanı'nda hasta numarasıyla duygu sömürüsü kamerada

Bölgede görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis ekipleri, vatandaşları bu tür kişilere karşı uyardı.

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Taksim Meydanı'nda hasta numarasıyla duygu sömürüsü kamerada
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