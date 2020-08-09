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Üniversite öğrencisi gencin deneyi kötü bitti

'in Çamlıyayla ilçesinde üniversite öğrencisi Ahmet K. (22), deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmakları parçalandı.

Giriş Tarihi: 9.8.2020 16:01 ABONE OL
Üniversite öğrencisi gencin deneyi kötü bitti
Olay, ilçeye bağlı Fakılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ahmet K., evinde yaptığı deney sırasında patlama meydana geldi.



Ailesi tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet K.'nin sol elinin parmaklarının parçalandığı belirlendi. Ahmet K., hastanede tedaviye alındı. Parmaklarını kaybeden Ahmet K.'nin bölümünde başarılı bir öğrenci olduğu öğrenildi.


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Üniversite öğrencisi gencin deneyi kötü bitti
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