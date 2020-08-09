İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri Üsküdar İlçesi'nde "Değnekçi" olarak adlandırılan korsan otoparkçılara operasyon düzenledi. Sabah saat 10.54 sıralarında Çamlıca Tepesi mevkisinde bulunan bir restoran önüne arabasını park eden vatandaşlardan zorla para talep ettiği iddia edilen Onur Ç. kişinin korsan otoparkçılık yaptığı tespit edildi.

Yemeğe gelen vatandaşlar şikayet edince... Değnekçiye Çamlıca Tepesi'nde gözaltı | Video



Onur Ç. yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle adli işlem yapıldı. İşlem maddesinin "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" olduğu ifade edildi. Değnekçilere yönelik tespitlerde İstanbul genelinde iki korsan otoparkçı daha gözaltına alındı.