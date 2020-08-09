BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim fırsatları! 11-14 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

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aktüel ürünler kataloğunda indirim fırsatları! 11-14 Ağustos 2020 ürünler kataloğunda neler var?

Ünlü market zincirinin yeni haftaya ilişkin tam listesi yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan aktüel ürünler listesinde vatandaşlara her üründen indirim fırsatları sunulacak. Neon Tarak 12,90 TL, Makyaj Çantası 9,95 TL, Comfort Family Sporcu İkili Takım 14,90 TL olurken elektrik ve elektronik aletlerde de indirimler dikkatlerden kaçmıyor. Peki; BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte yeni hafta ürünler kataloğu tam listesi!

Giriş Tarihi: 9.8.2020 09:47 Son Güncelleme: 9.8.2020 09:47 ABONE OL
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda dev indirim

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler raflarda yerini alacak. Çotanak Ayçiçek Yağı 5 Litre 39,90 TL, Koroplast Taze Tutan Buzdolabı Poşeti 15'li 7,95 TL, Çocuk Patik Çorap 3'lü 5,95 TL gibi ürünler indirimli fiyatlarından satışa sunulacak. Peki; ürünler kataloğunda neler var? İşte yeni hafta BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 11-14 AĞUSTOS 2020

Bu haftanın kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda dev indirim

Çotanak Ayçiçek Yağı 5 Litre 39,90 TL Efsane Kırık Pirinç 1 Kg 3,95 TL Efor Üzüm Sirkesi 2 Litre 7,95 TL Seğmen Narenciye Balı 640 gr 21,90 TL Destan Limon Tuzu 100 gr 2,50 TL

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda dev indirim

Dardanel Zeytinyağlı Ton Balığı 150 gr 12,90 TL Dardanel Ton Balığı 2x125 gr 10,90 TL Işıl İri Salamura Tuz 3 Kg 2,95 TL Gülsan Sirke 500 ml 4,95 TL Colorado Makarna Sosu 350 gr 5,95 TL

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda dev indirim

Dost Latozsuz Süt 1 Litre 3,95 TL Yenigün Reçel 290 gr 5,95 TL Dost Gurme Meyveli Yoğurt 125 gr 2,75 TL Koroplast Gül Kokulu Çöp Torbası 15'li 5,95 TL Koroplast Taze Tutan Buzdolabı Poşeti 15'li 7,95 TL

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda dev indirim

Koroplast Buz Torbası 7'li 2,95 TL Makyaj Fırça Seti 4'lü 29,90 TL Dermokil Saç Bakım Maskesi 300 ml 12,90 TL Oval Desenli Ayna 19,90 TL Nivea Arındırıcı Pirinç Peeling 75 ml 14,90 TL Nivea Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu 250 ml 16,90 TL

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda dev indirim

Ivory Islak Havlu 40'lı 2,75 TL Loreal Paris Kil Maskesi 8,95 TL Garnier Nemlendirici Sprey 75 ml 16,90 TL Garnier Nemlendirici Krem 50 ml 18,90 TL Dermokil Sıvı Sabun 500 ml 7,95 TL

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda dev indirim

Saplı Süngerli Sırt Kesesi 8,95 TL Sırt Banyo Kesesi 8,95 TL Deniz Kabuklu Toka 7,95 TL Küpe 7,95 TL Kolye 4,95 TL Toka 4,95 TL Neon Led Işık 29,90 TL Mara Neon Dark Glowy Oje 6,95 TL Rebul EDT Parfüm 50 ml 19,90 TL Golden Rose Wow 2000 Oje 3,95 TL

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda dev indirim

Rebul Vücut Parfümğ 150 ml 9,95 TL Neon Tarak 12,90 TL Makyaj Çantası 9,95 TL Comfort Family Sporcu İkili Takım 14,90 TL Comfort Family Kadın Partik Çorap 3,50 TL

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda dev indirim

Comfort Family Kadın Soket Çorap 3,95 TL Silikon Omuz Çantası 24,90 TL Çocuk Patik Çorap 3'lü 5,95 TL

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BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim fırsatları! 11-14 Ağustos 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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