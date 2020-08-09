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Yolcu otobüsü şoförü 25 bin adet uyuşturucuyla yakalandı

Emniyet güçleri, uyuşturucuya geçit vermiyor. ’in Tarsus ilçesinde polise gelen ihbar sonrasında şehirler arası otobüs şoförü, 25 bin adet uyuşturucu maddesiyle yakalandı. Otobüs şoförünün kaçakçılık suçundan sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 09:43 Son Güncelleme: 9.8.2020 09:45 ABONE OL
Yolcu otobüsü şoförü 25 bin adet uyuşturucuyla yakalandı

Alınan bilgiye göre, Tarsus Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir ihbarı değerlendirerek, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle İstanbul'dan Mersin ve Adana'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı. Polis ekipleri yaptıkları operasyonda, şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü M.Y. adlı şüphelinin aracında yapılan aramada 25 bin adet ecstasy adlı uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüpheli M.Y.'nin (39) daha önce de kaçakçılık gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yolcu otobüsü şoförü 25 bin adet uyuşturucuyla yakalandı
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