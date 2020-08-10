15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dehşet! Dövüp otomobilden attılar...

"DÜŞTÜ VE ARABA ONU BIRAKIP GİTTİ"



Tunç'a yardımına gelenlerden Ünal Günde, "Düştü ve araba onu bırakıp gitti. Bir kadın geldi. 'Ben sağlıkçıyım' dedi. İlk yardımda bulundu. Kafasından yaralanmış. Kulağından da kan geliyordu" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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