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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dehşet! Dövüp otomobilden attılar...

Korkunç olay Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşandı. Bir otomobilin içerisinde darp edilen Nuh Teunç isimli 33 yaşındaki şahıs, araçtan aşağı atıldı. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir görgü tanığı ise Düştü ve araba onu bırakıp gitti. Bir kadın geldi. 'Ben sağlıkçıyım' dedi. İlk yardımda bulundu. Kafasından yaralanmış. Kulağından da kan geliyordu" diye konuştu

DHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:02 Son Güncelleme: 10.8.2020 10:30 ABONE OL
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dehşet! Dövüp otomobilden attılar...

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otomobilden atılan bir kişi başından yaralandı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dehşet! Dövüp otomobilden attılar...

Olay geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Nuh Tunç (33)isimli bir kişi otogara gelen bir otomobilde darp edilip aşağıya atıldı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dehşet! Dövüp otomobilden attılar...

Kanlar içinde kalan Nuh Tunç'a o sırada oradan geçen sağlık çalışanı bir kadın yardım etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dehşet! Dövüp otomobilden attılar...

Başından yaralanan Nuh Tunç, yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dehşet! Dövüp otomobilden attılar...

"DÜŞTÜ VE ARABA ONU BIRAKIP GİTTİ"

Tunç'a yardımına gelenlerden Ünal Günde, "Düştü ve araba onu bırakıp gitti. Bir kadın geldi. 'Ben sağlıkçıyım' dedi. İlk yardımda bulundu. Kafasından yaralanmış. Kulağından da kan geliyordu" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dehşet! Dövüp otomobilden attılar...
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