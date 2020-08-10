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Yokuşu çıkamayan hırsız, aracı bırakıp kaçtı

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık olayı şaşkına çevirdi. Bir AVM'nin otoparkındaki motosikleti çalmaya çalışan hırsız, yokuştan çıkamayınca paniğe kapılarak aracı bırakıp kaçtı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 09:24 Son Güncelleme: 10.8.2020 09:30 ABONE OL

Pendik'te güvenlik kamerasına yansıyan motosiklet hırsızlığı izleyenleri şaşırttı. Bir alışveriş merkezinin otoparkından çaldığı motosikletle yokuşu çıkamayan hırsız paniğe kapıldı ve motosikleti bırakarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ACEMİ HIRSIZ ARANIYOR

Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlık olayında bir hırsız alışveriş merkezinin otoparkındaki motosikleti çaldı. Motosikletle birlikte otoparktan uzaklaşmak isteyen hırsız yaklaşık üç yüz metre yol gittikten sonra yokuşu çıkamadı. Paniğe kapılan hırsızın o anları çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Motosikleti olduğu yerde bırakıp kaçan hırsız için Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Acemi hırsızın bulunması için çevredeki güvenlik kameraları izleniyor.

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Yokuşu çıkamayan hırsız, aracı bırakıp kaçtı
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