Adana'da korkunç olay! Bıçakla saldıran eşinin elinden çocukları kurtardı!

ÇOCUKLARINI DA DARP ETTİ

Çocuklarının gözü önünde Necla K.'nin boğazına bıçak dayayıp ölümle tehdit etti. Bir süre böyle tehditler savuran Ekrem K.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan çocuklar, babalarını itip annelerini kurtardı. Bunun üzerine Ekrem K. çocuklarını da darp etti. Anne ve çocuklar yaşanan arbedenin ardından eve kaçıp kapıyı da kilitledi. Ekrem K. eve girmek için önce kapıyı kırmaya çalıştı ancak kıramayınca pencereyi kırdı. Bu arada ailenin çığlığını duyan mahalle sakinleri polisi aradı. Bunu fark eden koca, elinde bıçakla kaçtı.