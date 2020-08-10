Adana’da yüzlerce kilo kokmuş et ve sakatat ele geçirildi

"BUNLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİM"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, "Bir deponun içerisinde dehşet verici bir olay var. Kokmuş sakatat, etler var. İş yerinin ruhsatı da yok. Çöp kovalarını içeride, hijyen ortamının olmadığını gördük. İçeride tüpler var bir de. Allah korusun bir yangın, patlama esnafında mahalle yok olur. Biz Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi zabıtalarımızla operasyonumuzu düzenledik. Bu operasyonlarımız devam edecek. Öncelik insan sağlığı diyoruz. Bunlara müsaade etmeyeceğim. Etler kokmuş halde dondurulmuş depolara konulmuş" diye konuştu.