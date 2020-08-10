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’da fuhuş yapıldığı gerekçesi ile 17 ev kapatıldı

'da günlük kiralık evlerle birlikte iki apart işletmesine ilgili mevzuata uymadıkları gerekçesi ile polis tarafından toplamda 36 bin 49 TL idari para cezası uygulanırken 17 ev de fuhuş yapıldığı gerekçesi ile mühürlenerek kapatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 16:15 Son Güncelleme: 10.8.2020 16:16 ABONE OL
Afyonkarahisar’da fuhuş yapıldığı gerekçesi ile 17 ev kapatıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin Erenler Mahallesinde yapıldığı kaydedildi. Apart ve günlük kiralanan evlere yönelik denetimlerde, kimlik bildirme kanununun uymayan bir aparta 9 bin 12 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bir başka aparta ise 18 bin 25 TL idari para cezası olmak üzere toplamda 27 bin 37 TL idari para cezası kesildi.

17 EV MÜHÜRLENDİ

Polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca 28 eve yönelik fuhuş baskınları yapıldı. Baskınlarda 17 ev kapatılarak mühürlenirken, 11 evle ilgili adli işlemlerin ise devam ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca "Bu kapsamda kayıt dışı müşteri kabulü ve suça meyilli şahısların takibi, fuhuşla mücadele açısından denetimler devam edecek olup, kamu ve toplum yararı için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecek, suç ve suçluyla mücadele konusunda asla taviz verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

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Afyonkarahisar’da fuhuş yapıldığı gerekçesi ile 17 ev kapatıldı
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