Baba ve iki çocuğu boğuldu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu. Gezmek için Sarıoğlan'a bağlı Ömerhacılı Mahallesi'ne giden İsmail Çoban (38), çocukları Eyüp (14) ve Azra (10) ile Kermelik mevkisinde Kızılırmak'a girdi. Akıntıya kapılan baba ve çocuklarını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerindekiler, kıyıya vuran Eyüp ve Azra'nın cansız bedenlerine ulaştı. Baba İsmail Çoban'ın cesedi ise yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sudan çıkarıldı. Yüzme bilmeyen babanın, çocuklarının suda çırpındığını görünce suya atladığı ifade edildi. Öte yandan Çanakkale'de akıntıya kapılan Aras Kadıoğlu (19) boğulurken arkadaşı Kaan Kemal Kaya kayboldu. Hatay'da da Musap Dağcı (9) boğularak can verdi.