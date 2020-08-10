Baba ve oğul fıstık kavgasında öldürüldü

Karkamış ilçesi kırsal Alaçalı Mahallesi'nde yaşanan olay İddiaya göre, fıstık tarlası sahibi olan Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün, kabalcı olarak bilinen ve götürü olarak tarlada ücret karşılığı çalışan işçilerle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu tarla sahibi Mehmet Ağgün ile oğlu Hüseyin Ağgün pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve oğlun hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan iki kişiyi de hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.