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aktüel ürünler kataloğu Salı indirimleri ile geliyor! BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan katalog ürünleri vatandaşları bekliyor. Dev indirimler ile bu hafta da vatandaşlara cazip fırsatlar sunacak olan ürünler listesinde Neon Tarak 12,90 TL, Makyaj Çantası 9,95 TL, Comfort Family Sporcu İkili Takım 14,90 TL gibi fiyatlardan başlayan pek çok ürün yer alacak. İşte BİM 11-14 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

Giriş Tarihi: 10.8.2020 18:59 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğu Salı indirimleri ile geliyor! BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Bu haftanın aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler raflarda yerini alırken vatandaşlara her üründen çeşitlilik sunacak market zincirinde elektronikten mutfak eşyalarına, tekstilden yiyecek içeceğe kadar pek çok ürün mevcut. Peki; BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ürünler kataloğu tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 11-14 AĞUSTOS 2020

Bu haftanın BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içerisinden tam listeyi görebilir, detaylı inceleme yapabilirsiniz.

BİM aktüel ürünler kataloğu Salı indirimleri ile geliyor! BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Çotanak Ayçiçek Yağı 5 Litre 39,90 TL Efsane Kırık Pirinç 1 Kg 3,95 TL Efor Üzüm Sirkesi 2 Litre 7,95 TL Seğmen Narenciye Balı 640 gr 21,90 TL Destan Limon Tuzu 100 gr 2,50 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu Salı indirimleri ile geliyor! BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Dardanel Zeytinyağlı Ton Balığı 150 gr 12,90 TL Dardanel Ton Balığı 2x125 gr 10,90 TL Işıl İri Salamura Tuz 3 Kg 2,95 TL Gülsan Sirke 500 ml 4,95 TL Colorado Makarna Sosu 350 gr 5,95 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu Salı indirimleri ile geliyor! BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Dost Latozsuz Süt 1 Litre 3,95 TL Yenigün Reçel 290 gr 5,95 TL Dost Gurme Meyveli Yoğurt 125 gr 2,75 TL Koroplast Gül Kokulu Çöp Torbası 15'li 5,95 TL Koroplast Taze Tutan Buzdolabı Poşeti 15'li 7,95 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu Salı indirimleri ile geliyor! BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Koroplast Buz Torbası 7'li 2,95 TL Makyaj Fırça Seti 4'lü 29,90 TL Dermokil Saç Bakım Maskesi 300 ml 12,90 TL Oval Desenli Ayna 19,90 TL Nivea Arındırıcı Pirinç Peeling 75 ml 14,90 TL Nivea Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu 250 ml 16,90 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu Salı indirimleri ile geliyor! BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Ivory Islak Havlu 40'lı 2,75 TL Loreal Paris Kil Maskesi 8,95 TL Garnier Nemlendirici Sprey 75 ml 16,90 TL Garnier Nemlendirici Krem 50 ml 18,90 TL Dermokil Sıvı Sabun 500 ml 7,95 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu Salı indirimleri ile geliyor! BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Saplı Süngerli Sırt Kesesi 8,95 TL Sırt Banyo Kesesi 8,95 TL Deniz Kabuklu Toka 7,95 TL Küpe 7,95 TL Kolye 4,95 TL Toka 4,95 TL Neon Led Işık 29,90 TL Mara Neon Dark Glowy Oje 6,95 TL Rebul EDT Parfüm 50 ml 19,90 TL Golden Rose Wow 2000 Oje 3,95 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu Salı indirimleri ile geliyor! BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Rebul Vücut Parfümğ 150 ml 9,95 TL Neon Tarak 12,90 TL Makyaj Çantası 9,95 TL Comfort Family Sporcu İkili Takım 14,90 TL Comfort Family Kadın Partik Çorap 3,50 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu Salı indirimleri ile geliyor! BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Comfort Family Kadın Soket Çorap 3,95 TL Silikon Omuz Çantası 24,90 TL Çocuk Patik Çorap 3'lü 5,95 TL

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BİM aktüel ürünler kataloğu Salı indirimleri ile geliyor! BİM 11-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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