Bir fıkra anlattı, hayatı değişti

Bursa'dabir ilaç mümessilinin arkadaş ortamında anlatığı fıkra o kadar beğenildi ki, hayatını değiştirdi. Uzun yıllar ilaç mümessilliği yapan Burak Bozdağ, aynı zamanda arkadaş ortamlarında başından geçen hikâyeleri anlatarak onları neşelendiriyordu. Bozdağ, bir bağ evinde, eylül 2019'da mümessillik yaparken morgda şahit olduğu bir hadiseyi anlattı. Hikâyeyi anlatırken bir arkadaşı cep telefonuyla kayda aldı. Daha sonra arkadaşı bu videoyu sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Video o kadar beğenildi ki, 10 ay zarfında 100 milyon izlenmeye ulaştı. Videodan sonra Bozdağ'ın hayatı değişti. Türkiye'nin farklı vilayetlerinden, "Bizim burada da fıkra anlat" teklifleri gelmeye başladı. Bozdağ, 8 ayda 20 vilayete fıkra anlatmaya gitti. Bozdağ, çok beğenilen hikâyesine film çekmeye karar verdi. Yakında çekimlere başlanacak filminin kadrosunda Burcu Binici, Ayhan Taş, Meral Konrat, Sinan Bengier gibi oyuncular da yer alıyor.