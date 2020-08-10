Bursa’da skandal düğün! Covid’li kaynana düğüne katılanları yaktı

Yenidönem Gazetesi'nin haberine göre, Filyasyon ekipleri, ifadelerine başvurdukları hastalara, "Nerelere gittiniz, en son hangi toplu davete katıldınız, kimlerle temas ettiniz" sorularını yönelttikten sonra test yaptı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından düğün sahipleri araştırılmaya başlanınca, düğün sahibi kızın annesinin pozitif vaka olduğu ve ev karantinasına alındığı belirlendi. Hastalık, düğüne katılan konuklara gelinin annesinden bulaşırken, resmi kayıtlara da 'Temas yeri düğün' olarak geçti. Kadının "Hasta olduğum öğrenilirse düğüne kimse gelmez" dediği iddia edildi.

Pandemi döneminde vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla insanların toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer ve toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere birçok farklı tedbir alınmıştı. Ancak normalleşme sürecine girdiğimiz 1 Haziran tarihinden itibaren birçok yerde eski düzene geçildi.