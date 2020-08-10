Büyükçekmece’de korkutan görüntü

İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü. Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken bir zamanlar sular altında kalan Büyükçekmece Viyadüğü'nün ayakları da ortaya çıktı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Kemal Güneş, ocak ayında konuşma yaptığı sempozyumda, "İklim değişikliği modellerindeki en kötü senaryoya dayanarak, sıcaklığın ve etkilerinin 2030'lardan itibaren güçlü bir şekilde hissedileceğini söyleyebiliriz. 2030'a kadar yağış ortalaması çok düşmese de, sıcaklık artacağı için buharlaşma olacak. Bugün gölün su kapasitesi 119 hektometre küp (hm3) değerlerinde. Elimizdeki senaryoya göre su kapasitesi, 2030'a kadar yüzde 25 düşerek 89 hektometre küpe kadar gerileyecek. 2100'de ise gölün su kapasitesi 44.7 hektometre küpe kadar azalacak" dedi.