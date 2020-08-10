MasterChef programında bugün Çerkez Tavuğu yapılacak. Jüri üyelerinin açıklamasının ardından tarifi ve yapılışı hakkında araştırmalar başladı. Hemen hemen herkesin severek tükettiği, yapılışı ve malzemeleri ile kolay olan Çerkes Tavuğu nasıl yapılır? MasterChef Çerkez Tavuğu tarifi burada!
Püf noktaları ile en güzel Çerkez Tavuğu tarifi şöyle;
Çerkez ( Çerkes ) Tavuğu Tarifi İçin Malzemeler
Çerkez ( Çerkes ) Tavuğu Tarifi Yapılışı
Tavukları haşlayıp ince ince didikleyin kenara alın.
Ufak bir tencereye ekmekleri ve 1 diş ezilmiş sarımsağı ekleyin.
Üstüne tavuk suyunu ekleyip orta ateşte kıvam alana kadar pişirin.
1 su bardağı cevizide ekmeklere ekleyip altını kapatın.
Tavukların üzerine cevizli karışımı ekleyip baharatları ilave edip harmanlayın.
Servis tabağına karışımı yayın.
Küçük bir cezvede yağı kızdırıp pul biberi yakın.
Tavuğun üzerine gezdirin.
Cevizli süsleyip servis edin.
Afiyet olsun.
Çerkes tavuğu tarifi püf noktaları nelerdir?
Çerkez tavuğu yaparken bayatlamış ekmeklerinizi kullanarak değerlendirebilirsiniz.
Salatanızı çok fazla dolapta bekletmemeye ve kısa sürede tüketmeye özen göstermelisiniz.
Salatanızın üzerine kırmızı biberi yakıp dökebileceğiniz gibi hiç yakmadan serpiştirebilirsiniz. Aynı zamanda çerkes tavuğunuzu dereotu, maydanoz gibi yeşillikler ile de süsleyebilirsiniz.
Yoğurtlu çerkes tavuğu tarifi;
İçerisine ekmek eklenmeyen, birebir çerkes tavuğu ile aynı olmasa da sevebileceğiniz yoğurtlu çerkes tavuğunu sizlerde evlerinizde deneyebilirsiniz.
Çerkes tavuğu kaç kalori?
Orta büyüklükte 1 porsiyon çerkes tavuğu yaklaşık olarak 94 kaloriye denk gelmektedir.