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nasıl yapılır? MasterChef tarifi burada!

En güzel yemek lezzetlerinden biri olan Çerkez (Çerkes) Tavuğu 10 Ağustos bugün MasterChef programında yarışmacılar tarafından yapılacak. Yemek tarifi için tam olarak 40 dakika yarışmacılara süre sunuldu. Yarışmanın hayranları nasıl yapılır, tarifi gibi araştırmalara başladılar. İşte tarifi!

Giriş Tarihi: 10.8.2020 21:20 ABONE OL
Çerkes Tavuğu nasıl yapılır? MasterChef Çerkez Tavuğu tarifi burada!

MasterChef programında bugün yapılacak. Jüri üyelerinin açıklamasının ardından tarifi ve yapılışı hakkında araştırmalar başladı. Hemen hemen herkesin severek tükettiği, yapılışı ve malzemeleri ile kolay olan nasıl yapılır? MasterChef burada!

ÇERKES TAVUĞU NASIL YAPILIR? ÇERKEZ TAVUĞU TARİFİ!

Püf noktaları ile en güzel Çerkez Tavuğu tarifi şöyle;

Çerkes Tavuğu nasıl yapılır? MasterChef Çerkez Tavuğu tarifi burada!

Çerkez ( Çerkes ) Tavuğu Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 adet tavuk but
  • 1,5 su bardağı tavuk suyu
  • 5 dilim ekmek içi
  • 1 diş sarımsak
  • 1 su bardağı ceviz
  • Yarım çay bardağı zeytinyağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Acı toz biber
  • Pul biber

Çerkez ( Çerkes ) Tavuğu Tarifi Yapılışı

Tavukları haşlayıp ince ince didikleyin kenara alın.
Ufak bir tencereye ekmekleri ve 1 diş ezilmiş sarımsağı ekleyin.
Üstüne tavuk suyunu ekleyip orta ateşte kıvam alana kadar pişirin.
1 su bardağı cevizide ekmeklere ekleyip altını kapatın.
Tavukların üzerine cevizli karışımı ekleyip baharatları ilave edip harmanlayın.
Servis tabağına karışımı yayın.
Küçük bir cezvede yağı kızdırıp pul biberi yakın.
Tavuğun üzerine gezdirin.
Cevizli süsleyip servis edin.
Afiyet olsun.

Çerkes Tavuğu nasıl yapılır? MasterChef Çerkez Tavuğu tarifi burada!

Çerkes tavuğu tarifi püf noktaları nelerdir?

yaparken bayatlamış ekmeklerinizi kullanarak değerlendirebilirsiniz.
Salatanızı çok fazla dolapta bekletmemeye ve kısa sürede tüketmeye özen göstermelisiniz.
Salatanızın üzerine kırmızı biberi yakıp dökebileceğiniz gibi hiç yakmadan serpiştirebilirsiniz. Aynı zamanda çerkes tavuğunuzu dereotu, maydanoz gibi yeşillikler ile de süsleyebilirsiniz.

Yoğurtlu çerkes tavuğu tarifi;

İçerisine ekmek eklenmeyen, birebir ile aynı olmasa da sevebileceğiniz yoğurtlu çerkes tavuğunu sizlerde evlerinizde deneyebilirsiniz.

Çerkes tavuğu kaç kalori?

Orta büyüklükte 1 porsiyon çerkes tavuğu yaklaşık olarak 94 kaloriye denk gelmektedir.

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Çerkes Tavuğu nasıl yapılır? MasterChef Çerkez Tavuğu tarifi burada!
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