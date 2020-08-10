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Definecilerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Definecilerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü
Kütahya'da, define aramaya çıkan İhsan Özkahya (24) yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi, arkadaşı Bünyamin Şahin (18) ise yaralandı. Kumarı köyü yakınındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yaralıların olduğu ihbarı yapıldı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, İhsan Özkahya'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Yaralı Bünyamin Şahin ise ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özkahya'nın cesedinin yakınında altın aramaya yarayan dedektör ve çapa bulundu.
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Definecilerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü
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