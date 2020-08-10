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'de kumar oynayanlara ve fuhuş yapanlara 'sosyal mesafe' cezası!

'de tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınını umursamadan fuhuş yapan ve kumar oynayan kişilere karşı emniyet güçleri harekete geçti. Tehlikenin devam ettiği şu günlerde böylesi vurdumduymazlık polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Çok sayıda ev, iş yeri ve aparta baskın düzenlendi. 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda çok sayıda kişiye ceza kesildi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 17:45 Son Güncelleme: 10.8.2020 17:48 ABONE OL
Denizli'de kumar oynayanlara ve fuhuş yapanlara 'sosyal mesafe' cezası!

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 191 adres kontrolü gerçekleştirdi. Denetimler sırasında konsomatrislik yapan, kumar oynayan ve fuhuş yapıldığı tespit edilen toplam 12 kişiye sosyal mesafe kurallarından dolayı 10 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

FUHUŞ YAPILAN EVLERE BASKIN

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ahlak Büro Amirliği ekipleri 3 iş yerinde konsomatrislik yaptığı belirlenen 9 kadına sosyal mesafe kurallarından, 1 evde kumar oynandığını tespit edilerek 2 şahsa yer ve imkan sağlama suçundan, 1 evde ise fuhuş yapıldığı tespit edilerek 1 eskort kadın ve 1 şahsa adli ve idari para cezası işlemi uygulandı. Öte yandan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa 2 bin 450 TL, evde fuhuş yapıldığı tespit edilen adreste 1 eskort kadın ve 1 şahsa toplamda 790 TL idari para cezası uygulandı.



Yapılan denetimler sonucunda 12 şahsa İl Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilerek toplam 10 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

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Denizli'de kumar oynayanlara ve fuhuş yapanlara 'sosyal mesafe' cezası!
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