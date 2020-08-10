Eğlence kanlı bitti

Balıkesir Ayvalık'ta gittikleri bir eğlence mekânında annesi ile birlikte darp edildiğini öne süren 21 yaşındaki Açelya Çelik, mekânın işletmecilerinden şikâyetçi oldu. İddiaya göre, Açelya Çelik, annesi ve 2 arkadaşıyla birlikte gittikleri mekânda, işletmeci ile aralarında tartışma başladı. Sözlü başlayan gerginlik daha sonra kavgaya dönüştü. Çelik'in iddiasına göre, mekân çalışanı Sadık K. önce genç kızı kolundan çekti, direnince de yüzüne yumruk attı. Çelik, aldığı darp raporunun ardından şikâyetçi oldu. Öte yandan Antalya'nın Serik ilçesinde de çıkan kavgada silahla vurulan restoran işletmecisi hayatını kaybetti. Belkıs mahallesindeki restoranda İsmail K. ile iş yeri sahibi Ali Tülücü (49), sohbet ettikleri sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail K., tabancayla Tülücü'ye 5 el ateş etti. Çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Tülücü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kavgada hafif yaralanan ve cezaevinden izinli çıktığı belirlenen İsmail K. gözaltına alındı. Bursa'daki bir eğlence mekânında da H.A. ile "Neden masama bakıyorsun?" diyen T.B. arasında kavga çıktı. Sandalye ve yumruklarla birbirine saldıran ikili gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.