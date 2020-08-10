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Evden çıkması istenilen kiracı, ev sahibi ve oğlunu vurdu!

'te evden çıkarılan kiracı dehşet saçtı! Ev sahipleri ile kiracının evden çıkarılma yüzünden yaşadığı tartışmada kan aktı. Evden çıkarılmak istenen kiracı, ev sahibi ile oğlunu tabancayla vurarak yaraladı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 14:22 Son Güncelleme: 10.8.2020 14:27 ABONE OL
Evden çıkması istenilen kiracı, ev sahibi ve oğlunu vurdu!

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi 19 nolu sokaktaki Önder Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Orcay Ö. ve oğlu Mehmet Ö., bilinmeyen bir nedenle kiracı Erkan Ö.'den evi boşaltmasını istedi.

Evden çıkması istenilen kiracı, ev sahibi ve oğlunu vurdu!

Ev sahiplerinin isteğini kabul etmeyen Erkan Ö. ile ev sahipleri arasında tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce kiracı Erkan Ö., tabancasını çıkararak ev sahibi Orcay Ö. ile oğlu Mehmet Ö.'ye ateş etti.

Evden çıkması istenilen kiracı, ev sahibi ve oğlunu vurdu!

Ev sahibi baba ve oğul, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan baba ve oğul, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evden çıkması istenilen kiracı, ev sahibi ve oğlunu vurdu!

Kiracı Erkan Ö. olay sonrası kaçarken, polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Evden çıkması istenilen kiracı, ev sahibi ve oğlunu vurdu!

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Evden çıkması istenilen kiracı, ev sahibi ve oğlunu vurdu!
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