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Gürültüyle sokağa koştular, gördükleri manzara şaşkına çevirdi

'ta özel bir şirkete ait kamyonet virajı alamayarak apartman boşluğuna düştü. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Balkaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 DP 6659 plakalı araç sürücüsü virajı alamayarak yolun karşısında bulunan apartmana çarparak apartman boşluğuna dik şekilde düştü.

İHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 12:43 Son Güncelleme: 10.8.2020 12:48 ABONE OL
Gürültüyle sokağa koştular, gördükleri manzara şaşkına çevirdi

Gürültüye uyanan apartman sakinleri durumu 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler araç sürücüsünü çıkartarak ambulansla Atatürk Devler Hastanesine kaldırdı. Kanlar içinde kalan sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gürültüyle sokağa koştular, gördükleri manzara şaşkına çevirdi

"GÜRÜLTÜYE UYANDIK"

Gürültüye uyandıklarını ifade eden apartman sakini Necmi Yılmaz, "Ben yan blokta oturuyorum gürültüye uyandık. Nasıl oldu nasıl gelişti bilmiyoruz.

Gürültüyle sokağa koştular, gördükleri manzara şaşkına çevirdi

Bir fren izi de yok. Arkadaşı kabinden çıkarttık. Konuşuyordu şuuru yerindeydi. Ambulans ekipleri geldi.

Gürültüyle sokağa koştular, gördükleri manzara şaşkına çevirdi

Araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazanın ardından ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Gürültüyle sokağa koştular, gördükleri manzara şaşkına çevirdi
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