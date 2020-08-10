Hüseyin Bağ kimdir? Eşine ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ kimdir?

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevden alındı. Eşini ilk önce sekreter yapma girişiminde bulunan, sonrasında eşine özel hazırlanmış gibi bir ilan açan Rektör Bağ'a YÖK tarafından görevden alınma kararının iletildiği bildirildi. Bu karar sonrası vatandaşlar, Hüseyin Bağ kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Rektör Hüseyin Bağ kimdir ve neden gündemde? İşte, Rektör Bağ hakkında merak edilenler...

'EŞİYLE ÇALIŞACAK İLK REKTÖR DEĞİLİM' DEMİŞTİ

Prof. Dr. Bağ ise iddialar hakkında konuşmak istemediğini belirterek, "Şu anda bu konuda herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Bir açıklama yapmıyorum" dedi.

Benzer bir tartışma 2017'de de yaşanmıştı. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın, öğretmen olan eşi Derya Bağ'ı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan naklederek İslami İlimler Enstitüsü'ne 'enstitü sekreteri' olarak ataması tartışmalara neden olmuştu.