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kimdir? Eşine ilan açan Rektörü Bağ kimdir?

Eşini sekreter yapmaya çalışan, ardından eşine özel ilan açmasıyla gündeme gelen rektör Hüeyin Bağ hakkında son dakika haberi geldi. tarafından kendisine iletilen karara göre Rektör görevden alındı. Rektörün yeniden gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşlar, ' Rektörü Hüseyin Bağ kimdir?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bu başlık altında, eşini tarif eden bir iş ilanı açmasıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında bilgiler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 15:48 Son Güncelleme: 10.8.2020 15:49 ABONE OL
Hüseyin Bağ kimdir? Eşine ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ kimdir?

Rektörü görevden alındı. Eşini ilk önce sekreter yapma girişiminde bulunan, sonrasında eşine özel hazırlanmış gibi bir ilan açan Rektör Bağ'a tarafından görevden alınma kararının iletildiği bildirildi. Bu karar sonrası vatandaşlar, Hüseyin Bağ kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Rektör Hüseyin Bağ kimdir ve neden gündemde? İşte, Rektör Bağ hakkında merak edilenler...

'EŞİYLE ÇALIŞACAK İLK REKTÖR DEĞİLİM' DEMİŞTİ

Prof. Dr. Bağ ise iddialar hakkında konuşmak istemediğini belirterek, "Şu anda bu konuda herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Bir açıklama yapmıyorum" dedi.

Benzer bir tartışma 2017'de de yaşanmıştı. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın, öğretmen olan eşi Derya Bağ'ı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan naklederek İslami İlimler Enstitüsü'ne 'enstitü sekreteri' olarak ataması tartışmalara neden olmuştu.

Hüseyin Bağ kimdir? Eşine ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ kimdir?

Rektör Bağ, o dönemde yaptığı açıklamada "Eşiyle birlikte ilk görev yapacak rektör ben değilim. Benden önce, kuruluşundan beri görev yapan tüm rektörlerin eşleri 'nde çalışıyordu. O zaman normaldi de şimdi mi anormalleşti? O zaman etik sorun yoktu da şimdi mi problem oldu?" ifadelerini kullanmıştı. Ancak 'ün uyarısıyla üniversite tarafından yapılan işlem geri çekilmişti.

Hüseyin Bağ kimdir? Eşine ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ kimdir?

ilanındaki kriterler arasında, "Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı bölümleri lisans mezunu olmak. Dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrasında en az 10 yıl eğitim ve öğretim alanında deneyim sahibi olmak. Yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla branş dili yanı sıra en az orta düzeyde ikinci bir yabancı dil bilmek ya da ikinci yabancı dil alanında hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak. Arapça öğretmenliği haricindeki bölümlerden mezun olanlar için pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak" yer aldı.

EŞİNİN EĞİTİMİ

Arapça öğretmenliği mezunu olan Derya Bağ'ın Pamukkale Üniversitesi, Dil Bilimi ve Kültür Araştırmaları alanında yüksek lisans yaptığı, Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi ve ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikasının bulunduğu iddia edildi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ 'ARSIZLIK' DEDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yükseköğretim Kurulu () tarafından hakkında soruşturma açılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Turan, "Kamuda zaman zaman yaşadığımız bu arsızlıkların, sorumsuzlukların en büyük bedelini, maalesef, siyaset kurumu ödüyor. Yazık oluyor. İlgililerin kayıtsız kalmaması, en büyük tesellimiz. Ümit ederim, çok daha köklü bir kamu karakter değişikliğini hep beraber inşa ederiz" dedi.

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Hüseyin Bağ kimdir? Eşine ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ kimdir?
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