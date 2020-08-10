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’da motosikletlinin kaputa uçtuğu kaza kamerada

Beşiktaş'ta bir plazanın otoparkına girmek için sokak üzerinden sola dönüş yapan otomobil, motosikletli ile çarpıştı. Aracın kaputuna uçarak yere savrulan motosikletli yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:11 ABONE OL
İstanbul’da motosikletlinin kaputa uçtuğu kaza kamerada

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde 34 HH 6034 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Harun Keskin (32), plazanın otoparkına girmek için sola dönmek istedi.

İstanbul’da motosikletlinin kaputa uçtuğu kaza kamerada

Keskin direksiyonu sola kırdığı esnada karşı yönden gelen Emre Silgu (20) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu motosikletten fırlayarak aracın kaputuna düşen motosikletli yere savrularak yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da motosikletlinin kaputa uçtuğu kaza kamerada

KAPUTA UÇUP YERE SAVRULDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Silgu'yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

İstanbul’da motosikletlinin kaputa uçtuğu kaza kamerada

Polis ekipleri ise olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü Keskin ise ifade alınmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul’da motosikletlinin kaputa uçtuğu kaza kamerada

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul’da motosikletlinin kaputa uçtuğu kaza kamerada
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