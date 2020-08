Katliam gibi kaza: 5 ölü 25 yaralı

5 vatandaşı hayattan koparan kaza dün sabah 07.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Köprüsü mevkisinde yaşandı. Karabük'ten İstanbul'a seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak üst geçidin beton ayaklarına çarptı. Kaza sonrası otobüsün içinde ve çevresinde can pazarı yaşandı. Bölgeye sağlık, güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Otobüsten çevreye savrulan yaralılara müdahale edildi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle ön tarafı tanınmaz hale gelen otobüste şoför Doğan Duygulu, muavin Ali Yaşar Sarali (37) ile yolcular Erdem Okçu (32), Satiye Çetinkaya ve Mualla Sütçüoğlu (58) yaşamını yitirdi. Kazada 3'ü çocuk 10 kişi ağır olmak üzere 25 yolcu da yaralandı. Kazadan geriye ölen ve yaralananlara ait valiz ve çantalar kaldı. Yaralı kurtulan yolcuların anlattıkları, kazanın göz göre geldiğini ortaya koydu. Vefat eden şoförün yolda iki kez uyuduğunu fark ettiklerini belirten Cemal Korkmaz (41), "Uyuyordum. Bir anda, kendimi yerde buldum. Şoför uyumuş. Camdan çıkmışım hatırlamıyorum" dedi.Otobüste ablası Aynur Akman ile yeğeni Taha Akman (4) bulunan Erhan İşler, ablasından gelen telefonla hemen olay yerine gitti. Yerlerde fren izi olmadığını ve şoförün uyuduğunu iddia eden İşler, "Şoförün uyuduğu söyleniyor. Uyarılara rağmen yola devam etmiş ve kaza olmuş. Zaten olay yerine ilk varan kişilerden biri bendim. Yolda herhangi bir fren izi yoktu. Köprü ayağına 100 metre kala bariyerlere bile dokunmadan hemen o yeşillikten köprü ayağına girmiş. Yani şoför uyuduğu için bu kaza gerçekleşiyor. Önceden de yolcular iki kere uyarıyor şoförü. Gebze'ye gelmeden önce iki kere uyarı yapılıyor şoföre. Otobüs 2 kere sendeleme yapıyor. Yani uykun varsa yola devam etme demişler ama şoför onlara aldırış etmeden yola devam etmiş" ifadesini kullandı.Yaralılardan Aynur Akman ise, "Gebze'de bir iki kere otobüs tekledi. Acele ediyordu, biraz da hızlı sürüyordu. Ondan sonra ilk mola verdiğimiz yerde zaten şoföre baktığımda yorgun görünüyordu. Otobüste bir anda yer sarsılmaya başladı. O an otobüs arazi kısmına girmiş zaten. Her şey karardı yani bütün camlar patladı. Birkaç kişi camdan fırladı. Şoför yorgun ve bitkin duruyordu zaten. Ama kazadan yarım dakika önce kalp krizi geçirdiğini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.