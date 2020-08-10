Son dakika: Kazada ölen Ebrar’ın annesi: Ben yerde yatarken şoför üstümden atlayıp kaçtı

'BİRİCİK EVLADIM GÖZLERİMİN ÖNÜNDE CAN VERDİ'

Filiz Deniz ise "Ben o gün kızımı bebek arabasıyla gezdirmeye çıkarmıştım. Çöp kamyonunu görünce bebeğimle yeşillik alana doğru geçtim. Yolda değildim. Daha sonra çöp kamyonu bize çarptı. Çarpma anında ben çöp kamyonunu görmedim, arkam dönüktü. Ben ve bebeğim kamyonun altına girdik. Kızım tekerin altında kaldı. Ben 'tekeri çek' diye çığlık attım ama çekmedi. Kendi çabamla tekeri itmeye çalıştım. Olaydan sonra şoför araçtan inmedi. Kızımı yaralı halde görmesine rağmen inmedi. O sırada görümcem geldi. Bebeğimi hastaneye yetiştirmesi için ona verdim. Benim bacaklarımda kırık ve ezik vardı. Ben yerde yatarken şoför kamyondan inip üstümden atlayıp kaçtı. Kesinlikle ambulansı, polisi aramadı, mahalleli aradı. Sanığına en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Benim biricik evladım gözlerimin önünde can verdi" dedi.